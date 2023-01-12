جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "نوفوستى" الروسية، علق ميدفيديف على اجتماع حضره رؤساء أوكرانيا وبولندا وليتوانيا، قائلًا إن دبابات الغرب ستصبح قريبا "خردة صدئة"، مؤكدا "أن هذه الإمدادات العسكرية لن تنقذ أوكرانيا"، واصفًا إياها بالبلد المنهار.
وأضاف أن هؤلاء السياسيين يجاهدون لسرعة وصول الدبابات من نوع "ليوبارد" ومنها، "T-72" التى تم تحديثها، بالإضافة إلى بعض أنواع الأسلحة الإنجليزية الأخرى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: إمدادت الغرب لن تنقذ أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.