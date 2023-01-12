روسيا: إمدادت الغرب لن تنقذ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "نوفوستى" الروسية، علق ميدفيديف على اجتماع حضره رؤساء أوكرانيا وبولندا وليتوانيا، قائلًا إن دبابات الغرب ستصبح قريبا "خردة صدئة"، مؤكدا "أن هذه الإمدادات العسكرية لن تنقذ أوكرانيا"، واصفًا إياها بالبلد المنهار.

وأضاف أن هؤلاء السياسيين يجاهدون لسرعة وصول الدبابات من نوع "ليوبارد" ومنها، "T-72" التى تم تحديثها، بالإضافة إلى بعض أنواع الأسلحة الإنجليزية الأخرى".