كيرى يتوجه إلى سويسرا والإمارات

جدة - نرمين السيد - يغادر مبعوث الولايات المتحدة الخاص للمناخ، جون كيرى، متوجهًا إلى دولة الإمارات، اليوم الخميس، فى زيارة رسمية تستمر حتى 16 يناير الجارى للمشاركة فى عدد من الفعاليات على هامش أسبوع أبوظبى للاستدامة.





ووذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكترونى، أن من بين هذه الفعاليات التى سيشارك فيها "كيرى" اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومنتدى الطاقة العالمى والقمة العالمية لطاقة المستقبل، إلى جانب اجتماعات إضافية مع نظرائه الأجانب حول أولويات دبلوماسية المناخ لعام 2023. وأضاف البيان أن جون كيرى سيسافر بعد ذلك إلى دافوس بـ سويسرا، فى الفترة من 17 إلى 20 يناير لإشراك قادة الحكومات والقطاع الخاص العالميين فى الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى حول العمل المناخى لبحث المرونة المناخية والتمويل والحد من إزالة الغابات وإزالة الكربون عن عمليات الشحن والإشراف على المحيطات وأمن الطاقة وتخفيف غاز الميثان والنمو المستدام على المدى الطويل.

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