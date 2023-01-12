السعودية: الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعى لخدمة ضيوف الرحمن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى بالمملكة، أن من أبرز الخدمات التكنولوجية المتطورة، التى تعتزم الاستعانة بها، "الروبوتات" التى تعمل من خلال منصات التحكُّم عن بعد، ومنها "روبوت" تطهير وتعقيم ذكى، و"الروبوت" التوجيهى، وذلك خلال العام الجارى لموسم الحج والعمرة.

جاء ذلك خلال استعراض الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى فى النسخة الثانية لخدماتها ضمن معرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" بجناح كبير والذى يضم عددًا من الخدمات المتطورة والتقنية التى تقدمها الرئاسة لضيوف بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم.

واستعرضت مراحل تطور العربات، ابتداءً من الكرسى الخشبى الذى كان يحمله العديد من الأشخاص فوق رؤوسهم ليطوفوا أو يسعوا بالحجيج والمعتمرين، ثم العربات اليدوية المصنوعة من الخشب والحديد المغطاة بالإسفنج ذى اللون الأخضر، وبعد ذلك العربات اليدوية ذات الوزن الخفيف التى تُوزَّع من خلال النقاط والمراكز المخصصة، وأخيرًا العربات الكهربائية الحديثة ذات المواصفات والمقاييس العالمية.

ومما تم استعراضه أيضًا، بعض النماذج من وسائل الترجمة ومصحف بلغة برايل ومعدات غسيل الكعبة من الداخل، وعددًا من الأطياب وماء الورد ودهن العود والبخور، التى تستخدم لتنقية جنابات الحرم الشريف والمسجد النبوى الشريف.