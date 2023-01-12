العالم اليوم - صندوق الاستثمارات السعودي يرفع حصته في "نينتندو" اليابانية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يناير 2023 08:18 صباحاً - رفع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، حصته في شركة نينتندو اليابانية إلى ستة بالمئة، بحسب ما أظهر تقرير الخميس، مما يعكس تزايد استثمارات الصندوق في صناعة ألعاب الفيديو اليابانية.

وارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة التي يقع مقرها في كيوتو من 5.01 في المئة إلى 6.07 في المئة، وفقا لتقرير الملكية المقدم إلى المنظمين اليابانيين.

وكشف الصندوق عن حصته البالغة خمسة بالمئة في نينتندو في تقرير للجهات التنظيمية في مايو من العام الماضي، مشيرا إلى أنها لأغراض الاستثمار.

كما استحوذ على حصص في شركات ألعاب الفيديو نيكسون وكابكوم وكوي تيكمو.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي جاء على قائمة الصناديق الأسرع نموا خلال 2022، في ظل ارتفاع أصوله بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 607.4 مليار دولار في 2022 مقابل 528 مليار دولار نهاية 2021، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم SWFI.

وتحصل شركات التصدير اليابانية مثل "نينتندو" على أرباح أيضا بسبب ضعف الين، ما يرفع قيمة أرباحهم الخارجية عند تحويلها إلى الين.

وبلغت قيمة الدولار الأميركي حوالي 110 ين قبل عام، أما الآن فصارت قيمة الدولار الواحد أكثر من 130 ينا.

وبلغ صافي أرباح "نينتندو" في الربع المنتهي بشهر سبتمبر الماضي حوالي 111.5 مليار ين (850 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 41 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي المبيعات للربع المنتهي في سبتمبر الماضي، حوالي 350 مليار ين بزيادة قدرها 16 بالمئة.

وقالت "نينتندو" إن النقص في رقائق الكمبيوتر والمكونات الأخرى، والناجم عن عمليات الإغلاق المرتبطة بكورونا، تضر بالإنتاج.