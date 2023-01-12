العالم اليوم - واشنطن تدعو للبدء الفوري في عملية إنقاذ خزان صافر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يناير 2023 08:18 صباحاً - دعت الولايات المتحدة الأميركية، إلى سرعة البدء في تنفيذ خطة الأمم المتحدة الطارئة لإنقاذ ناقلة النفط صافر، الراسية قبالة ميناء الصليف على البحر الأحمر غربي اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي.

وناقش اللقاء متابعة التقدم المحرز بشأن إطلاق عملية ناقلة النفط "صافر"، إضافة إلى الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

وأعربت شيرمان عن الدعم الأميركي القوي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتجنب كارثة اقتصادية وإنسانية وبيئية في اليمن والمنطقة حال انفجار الناقلة صافر، مشددة على ضرورة تنفيذ العملية بشكل فوري.

ودعت المسؤولة الأميركية، الدول المانحة إلى دعم نداء الأمم المتحدة من أجل اليمن للعام 2023، مشيرة إلى أن اليمن يعاني واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

واتفق الجانبان على ضرورة ضم المساعدات الإنسانية المتواصلة المنقذة للحياة مع الجهود الرامية إلى معالجة الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالأزمة الإنسانية، التي تشكل محركًا رئيسيًا للصراع.

ويهدد خزان صافر بسكب أكثر من مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة بيئية وتدمير الساحل، وسبل العيش، واستنزاف الثروة السمكية، وإمكانية تعطيل حركة المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس، حسب الأمم المتحدة.