لأول مرة منذ 2020.. رئيس موريتانيا السابق يمثل اليوم أمام القضاء

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك للمرة الأولى منذ توجيه الاتهام إلى محمد ولد عبد العزيز فى يناير من عام 2020.
وكشف مصدر قضائى أن الرئيس السابق يواجه اتهامات عدة تمثلت فى تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل فى أعمال تجارية تنافى الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقى فوائد من عقود ومزايدات.
وأضاف المصدر أن الرئيس الموريتانى السابق سيمثل الخميس مع 10 متهمين فى الملف أمام أحد قضاة المحكمة الجنائية حيث سيمثل كل واحد منهم على انفراد أمام القاضى.
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