بالأسلحة النووية.. رئيس كوريا الجنوبية يهدد بردع استفزازات الشمال

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب، "يول" هذا التصريح خلال اجتماعه بوزير الخارجية والدفاع لبحث آخر المستجدات بشأن زيادة اليابان مؤخرا لميزانية الدفاع لديها وإدارجها مفهوم "الضربات المضادة" فى وثائقها الأمنية المنقحة. وأوضح أنه من الصعب إيقاف مساعى اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية فى مواجهة تصاعد التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية. وشدد رئيس كوريا الجنوبية على ضرورة الرد بحزم على الاستفزازات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. وأشار إلى ان العنصر الأهم فى نظام الردع "ثلاثى المحاور" هو المحور المسمى بنظام العقوبات والانتقام الشامل الكورى، وهى خطة عملياتية تستهدف التخلص من القيادة الكورية الشمالية فى حالة نشوب صراع كبير. وأضاف أنه تجرى حاليا مناقشات حول تبادل المعلومات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وحول التخطيط والتنفيذ المشترك.

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