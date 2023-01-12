الكرملين: بوتين لا يخطط للقاء مدير وكالة الطاقة الذرية فى الوقت الحالى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال المتحدث باسم "الكرملين" دميترى بيسكوف، أن الاجتماع بـ جروسى غير مدرج حتى الآن بجدول أعمال بوتين، وذلك عندما سئل عما إذا كان هناك إمكانية لذلك.

يُذكر أن جروسى أعلن فى وقت سابق أنه سيتوجه إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، وأنه يرغب بعد ذلك فى زيارة روسيا.

ويُشار إلى أن آخر مرة التقى فيها بوتين وجروسى كانت فى أكتوبر فى مدينة سان بطرسبرج الروسية.

ووصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية العلاقات مع الرئيس الروسى بأنها "ذات أهمية بالغة" بالنظر إلى ضمان سلامة منشآت الطاقة النووية، بما فى ذلك محطة زابوريجيا للطاقة النووية.