رئيس الوزراء العراقى: الزيارة المرتقبة لـ ألمانيا تأكيد على قوة العلاقات

جدة - نرمين السيد - وأوردت قناة "السومرية" العراقية، تصريحات عن السودانى أوضح خلالها إن ألمانيا بها خبرة ذات فائدة كبيرة لبلاده فى دعم هيئة النزاهة وتطوير الإجراءات والاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الفساد.

وأضاف: "نهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية بين العراق وألمانيا والارتقاء بها إلى مستوى يتناسب مع العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشددًا بالقول "لا يمكن لأى حكومة إجبار المهاجرين على العودة".

وأضاف رئيس الوزراء العراقى: "نقترح على الحكومة الألمانية تشكيل لجنة مشتركة لتمهيد الطريق للعودة الطوعية للعراقيين"، مؤكدًا أن "شركة سيمنز تعمل على توفير الكهرباء لنحو 23 مليون عراقى من خلال 13 محطة كهرباء فى جميع أنحاء البلاد".