جدة - نرمين السيد - وأوردت قناة "السومرية" العراقية، تصريحات عن السودانى أوضح خلالها إن ألمانيا بها خبرة ذات فائدة كبيرة لبلاده فى دعم هيئة النزاهة وتطوير الإجراءات والاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الفساد.
وأضاف: "نهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية بين العراق وألمانيا والارتقاء بها إلى مستوى يتناسب مع العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشددًا بالقول "لا يمكن لأى حكومة إجبار المهاجرين على العودة".
وأضاف رئيس الوزراء العراقى: "نقترح على الحكومة الألمانية تشكيل لجنة مشتركة لتمهيد الطريق للعودة الطوعية للعراقيين"، مؤكدًا أن "شركة سيمنز تعمل على توفير الكهرباء لنحو 23 مليون عراقى من خلال 13 محطة كهرباء فى جميع أنحاء البلاد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء العراقى: الزيارة المرتقبة لـ ألمانيا تأكيد على قوة العلاقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.