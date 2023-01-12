العالم اليوم - منظمة الصحة: متحور XBB1.5 قد يكون وراء ارتفاع إصابات كورونا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يناير 2023 05:26 صباحاً - قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الفرعي XBB1.5 (إكس.بي.بي.1.5) من أوميكرون، المتحور بدوره من فيروس كورونا، ربما يكون المتسبب في زيادة حالات الإصابة بالفيروس.

وأضافت المنظمة أن اجتماعا فنيا عقد في الخامس من يناير لإجراء تقييم لمخاطر المتحور على الصحة العامة وإنه "استنادا إلى خصائصه الوراثية وتقديرات معدل النمو المبكرة، ربما يساهم إكس.بي.بي.1.5 في زيادة الإصابات".

ولكنها ذكرت أنه ليس لديها إلا "ثقة منخفضة" في التقييم لأن البيانات مستمد أغلبها من دولة واحدة فقط، وهي الولايات المتحدة التي قدمت أكثر من 80 بالمئة من بيانات التسلسلات.