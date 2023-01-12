القاهرة الإخبارية.. وزير الدفاع الأمريكى: ملتزمون بالدفاع عن اليابان

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد، قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، خلال مؤتمر صحفى، إن الولايات المتحدة ستنشر وحدة إضافية من قوات المارينز فى أوكيناوا اليابانية، مضيفا: "الولايات المتحدة تساعد اليابان فى الدفاع عن نفسها والحفاظ على مجال مفتوح بمنطقة المحيطين الهندى والهادى".
ولفت إلى أنه سيقوم بالتوقيع مع نظيرى اليابانى، على عديد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الدفاعى، لافتا إلى أن قرار اليابان زيادة الإنفاق العسكرى يحافظ على أمنها ويعزز تحالفها مع أمريكا.
ومن جانبه، أعلن وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى، أن بلاده تدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية
وقال، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن: "نؤكد التزامنا بنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية، ونؤيد الحفاظ على السلام فى مضيق تايوان والصين تمثل تحديا استراتيجيا غير مسبوق وهى تعمل لمصالحها".
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