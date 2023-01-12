العالم اليوم - 3 اتهامات.. إنفانتينو يخضع للتحقيق أمام النيابة في سويسرا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يناير 2023 03:22 صباحاً - خضع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو من قبل مدّعيين سويسريين عُيّنا لتولي التحقيق في اجتماعاته السرية المزعومة مع رئيس النيابة العامة السابق في البلاد، بحسب ما أكد أحد القضاة لوكالة فرانس برس.

وكتب هانس مورر في رسالة إلكترونية لفرانس برس "أؤكد لكم أن جلسة مواجهة استماع عقدت في إطار الإجراءات التي يقودها الدكتور (أولريخ) فيدير وأنا". وأضاف "رغم ذلك، لا يمكنني التعليق حيال توقيت ونطاق والغرض من هذه الجلسة". وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت صحيفتا لوموند الفرنسية وسود دويتشه تسايتونغ الألمانية بأن إنفانتينو خضع لاستجواب الثلاثاء في زيورخ، حيث مقر فيفا. ويواجه إنفانتينو منذ يوليو 2020 إجراءات قضائية حيال "التحريض على سوء استخدام السلطة" و"انتهاك السرية الرسمية" و"عرقلة الإجراءات الجنائية".

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