العالم اليوم - "القديسون" يقصون مانشستر سيتي من كأس الرابطة

انتم الان تتابعون خبر "القديسون" يقصون مانشستر سيتي من كأس الرابطة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يناير 2023 01:14 صباحاً - ودع مانشستر سيتي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعد خسارته المفاجئة 2-صفر أمام مضيفه ساوثامبتون في دور الثمانية.

وأحرز ساوثامبتون، متذيل الترتيب في الدوري الممتاز، هدفيه في الشوط الأول بواسطة سيكو مارا وموسى دجنبو، ولم يشكل سيتي أي خطورة على مرمى مضيفه.

وافتتح مارا التسجيل في الدقيقة 23 بعد تمريرة من ليكانو، وبعد ذلك بخمس دقائق عزز دجنبو من تفوق ساوثامبتون بتسديدة رائعة.

وفشل سيتي، الذي أحرز اللقب ست مرات منذ 2014، في تسديد أي كرة على المرمى، ولم تفلح محاولات المدرب بيب جوارديولا بإشراك كيفن دي بروين وإرلينج هالاند في الشوط الثاني.