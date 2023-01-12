العالم اليوم - الريال يعبر فالنسيا لنهائي كأس السوبر بركلات الترجيح

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يناير 2023 01:14 صباحاً - بلغ ريال مدريد نهائي الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بفوزه بركلات الترجيح على فالنسيا 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض.

وتقدم النادي الملكي من ركلة جزاء للفرنسي كريم بنزيمة (39) وعادل البرازيلي سامويل لينو بعد ثوان من انطلاق الشوط الثاني (46).

ونجح لاعبو الملكي في التسديدات الأربع جميعها في ركلات الترجيح، فيما تصدى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي اختير رجل المباراة للركلة الخامسة بعد أن أهدر فالنسيا المحاولة الثانية أيضًا.

ويلعب النادي الملكي في النهائي الأحد ضد برشلونة أو ريال بيتيس اللذين يلتقيان الخميس في نصف النهائي الثاني.

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ ريال مدريد النهائي في أربع سنوات منذ أن تحول النظام إلى بطولة مصغرة في 2019، وتوج في النسخة الأولى والعام الماضي.

ودخل ريال مدريد إلى المباراة بعد سقوطه ضد فياريال في الدوري السبت ما تسبب بخسارته الصدارة المشتركة مع برشلونة الذي فاز الأحد على أتلتيكو مدريد.

وتحصل بنزيمة على ركلة جزاء عندما رفع البرازيلي إيدير ميليتاو كرة رائعة طويلة من خلف المدافعين، روّضها الفرنسي قبل أن يعرقله السويسري إيراي كوميرت، انبرى لها بنجاح وأرسل الحارس في الاتجاه المعاكس (39).

وعادل فالنسيا مع انطلاق الشوط الثاني عندما رفع توني لاتو عرضية طويلة عن الجهة اليمنى نحو القائم الثاني، وتمكن لينو من الإفلات من الرقابة الدفاعية من لوكاس فاسكيس وتابع الكرة على الطائر منخفضة بيمناه في الشباك (46).