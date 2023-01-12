العالم اليوم - وفاة "عراب الطائف" مهندس اتفاق السلام في لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يناير 2023 12:16 صباحاً - توفي السياسي اللبناني حسين الحسيني رئيس البرلمان السابق ومهندس اتفاق السلام الذي أنهى حربا أهلية دارت رحاها بين 1975 و1990، وذلك عن عمر 86 عاما.

كان الحسيني أحد أبرز الوجوه الدستورية، وشغل رئاسة مجلس النواب اللبناني في 1984 وحتى 1992 عندما انتُخب نبيه لشغل هذا المنصب الذي تنص الأعراف اللبنانية أن تتولاه شخصية من الطائفة الشيعية.

وساعد الحسيني في تأسيس حركة أمل في السبعينيات إلى جانب موسى الصدر، حيث لعب دورا قياديا في تأكيد دور المجتمع الشيعي الذي كان مضطهدا إلى حد كبير في ذلك الوقت.

وأصبح الحسيني زعيم حركة أمل عندما اختفى الصدر خلال رحلة إلى ليبيا في 1978، ولم يعد أبدا، لكنه استقال من رئاسة الحركة في 1980 عندما انتقلت القيادة إلى نبيه بري الذي يقود الحركة منذ ذلك الحين.

من هو الحسيني

ولد الحسيني في بلدة شمسطار في وادي البقاع.

لعب دورا رئيسيا في اتفاق السلام الذي عقد في مدينة الطائف، والذي تم التوصل إليه بوساطة في السعودية في 1989، حيث عمل جنبا إلى جنب مع رفيق الحريري رئيس الوزراء السابق والسياسي السني الذي اغتيل في 2005.

بسبب دوره أطلق عليه الكثيرون "عراب الطائف".

ظل الحسيني نائبا حتى 2008 عندما استقال احتجاجا على انتهاك الدستور باتفاق سياسي أبرمه سياسيون لبنانيون في الدوحة لنزع فتيل أزمة أثارت صراعا قصيرا.

ونعت أحزاب من مختلف الأطياف السياسية وفاته. وقال بري في بيان إن لبنان "فقد قامة وطنية نذرت جل حياتها دفاعا عن الوطن".

كما أعربت جماعة حزب الله المسلحة والتي تأسست في 1982 وطغت على حركة أمل كأقوى فصيل شيعي في لبنان، عن "حزنها".

وأعربت القوات اللبنانية، وهي فصيل مسيحي معارض بشدة لحزب الله، عن تعازيها لوفاته في وقت يعاني فيه لبنان وهو "أحوج ما يكون إلى العقلاء المعتدلين ورجال الدولة".