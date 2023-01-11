الكشف عن جنسية منفذ عملية طعن 6 أشخاص في محطة قطارات باريس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 11:25 مساءً - كشفت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان، اليوم الأربعاء، عن هوية منفذ عملية طعن 6 أشخاص في محطة قطارات رئيسية في العاصمة باريس ويحمل الجنسية الليبية، مشيرة إلى أن المتورط يبلغ عمره 23 سنة بعد وصوله إلى فرنسا عام 2020.

وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن المتورط نفذ سابقًا عدة مخالفات ولديه قرار ترحيل، ولكن فرنسا لا ترحل إلى ليبيا، مؤكدة أن الشرطة تعاملت مع الموقف وقد أُصيب المهاجم ونقل إلى المستشفى، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية قبل قليل.

وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق في حادث عملية الطعن التي وقعت فى وقت مبكر من صباح الأربعاء، داخل محطة مترو "جار دو نور" التابعة لمترو باريس فى الدائرة العاشرة فى فرنسا.

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية أن التحقيق عهد إلى الشرطة القضائية الفرنسية، موضحة أن الحصيلة الأولية لضحايا عملية الطعن بلغت ستة جرحى بينهم شخص في حالة حرجة، مضيفة أنه تم نقل المشتبه به إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليه عدة مرات من قبل الشرطة الفرنسية لتحييده.

إصابة 6 أشخاص في عملية الطعن

وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق، إصابة 6 أشخاص في عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم داخل محطة مترو "جار دو نور" التابعة لمترو باريس في الدائرة العاشرة بفرنسا والتي نفذها شخص باستخدام سلاح أبيض، وذلك قبل تحييده من قبل الشرطة وإصابته بجروح طفيفة وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين من قبل خدمات الطوارئ في موقع الحادث.

يذكر أن ضابط شرطة فرنسي أصيب بجروح طفيفة من قبل منفذ هذا الهجوم، موضحة أنه لا تزال أسباب ودوافع منفذ الهجوم غير معروفة حتى الآن ولا طبيعة السلاح الذي استخدمه المهاجم في الوقت الحالي.

يشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان" عبر - في تغريدة له على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر" - عن شكره لرجال الشرطة لسرعة استجابتهم وشجاعتهم على التعامل مع منفذ الهجوم.