ارتفاع كبير فى أسعار الكهرباء بالولايات المتحدة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ويقول مراقبون أن أسعار الكهرباء والطاقة فى الولايات المتحدة أصبحت من أكبر الأعباء على المواطنين فى ظل ارتفاع معدلات التضخم القياسية، والتى وصلت لأعلى معدل لها فى التاريخ.

وقد تصل تكلفة مصاريف الطاقة لشقة واحدة فى أمريكا ألى 300 دولار شهريا، لتشغيل منصب مساحته 1100 قدم مربع.

وارتفع معدل التضخم فى أمريكا إلى نسب قياسية، حيث إذ سجل 7.1% خلال شهر نوفمبر الماضى، حسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكى.

ورفع الفيدرالى الأمريكى الفائدة فى آخر اجتماع له 0.5% للمرة السابعة على التوالى، ليسجل سعر الفائدة على الدولار 4% و4.5% لأول مرة منذ عقود وسط توقعات بالاتجاه للمزيد من الرفع خلال العام الجارى لكبح التضخم المرتفع فى أمريكا لأول مرة من 40 عاما.

وتحاول الحكومة الأمريكية التغلب على ارتفاع الأسعار بانقطاعات مجدولة للطاقة من أجل ترشيد الاستهلاك.