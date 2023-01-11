فرنسا.. ارتفاع قياسى فى أسعار السلع الأساسية والملابس

جدة - نرمين السيد - كما ارتفعت أسعار الطاقة فى فرنسا ارتفاعات قياسية أيضا.
وتحاول الحكومة الفرنسية الضغط على موردى الغاز والكهرباء لمساعدة الشركات الصغيرة التى تعانى من ارتفاع الأسعار.
وقال دومينيك أنراكت، رئيس الاتحاد الوطنى لشركات المخبوزات إن فاتورة الطاقة تضاعف الأسعار بعشرة أو اثنى عشر ضعفا.
والحلويات الفرنسية إن الحكومة "قدمت مساعدات" لكن "مع فاتورة الطاقة يتم ضربها بعشرة أو اثنى عشر ضعفا، لن يكون أى شيء كافيا".
وأضاف "لن نتمكن من الاستمرار إذا لم تتحرك الدولة لضبط هذه الأسعار".
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