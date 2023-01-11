القاهرة الإخبارية.. مقتل 20 شخصًا بتفجير انتحارى أمام الخارجية الأفغانية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بأن 20 شخصا لقوا حتفهم اليوم الأربعاء نتيجة تفجير نفذه انتحارى أمام وزارة الخارجية الأفغانية فى كابول، وأن المهاجم أراد دخول وزارة الخارجية لكنه لم يستطع، الأمر الذى تسبب فى وقوع 20 شخصا قتلى وكثيرين أصيبوا فى الهجوم الانتحارى.





وأظهرت صورة للموقع، أكدتها مصادر رسمية، ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصابين أو قتلى خارج الوزارة، وكانت قوات الأمن تتولى أمرهم، فيما قال خالد زدران، المتحدث باسم الشرطة، إن الانفجار وقع نحو الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلى لكنه لم يقدم عددا للضحايا، قائلا إن المسؤولين يحققون. وتواجه الحكومة التى تديرها طالبان تمردا يشنه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية الذين استهدفوا الأجانب فى مواقع معينة مثل السفارتين الروسية والباكستانية وفندق يرتاده رجال أعمال صينيون، وووقع الانفجار فى وقت ذروة من اليوم الأربعاء فى منطقة شديدة التحصين تحيط بها نقاط تفتيش فى شارع يضم عدة وزارات.

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