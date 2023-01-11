تباطؤ نمو وارتفاع التضخم وزيادة فى الأسعار صدمة بالاقتصاد البريطانى

جدة - نرمين السيد - توقعت تقاريرُ مالية بريطانية، أن تستمر موجةُ ارتفاع معدلات التضخم فى المملكة المتحدة لفترة أطول من المتوقع، مشيرة إلى استمرار معاناة الأسر البريطانية خلال العام الحالى 2023 حتى إن دخلها سينخفض بنحو ألفى جنيه إسترلينى كمعدل سنوى.





وتطالب النقابات المختلفة الحكومة البريطانية، بضرورة الرفع العاجل لأجور الموظفين فوق معدل التضخم الذى وصل إلى مستويات لم تعرفها البلاد منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضى. ويعنى ارتفاع معدل التضخم الذى يقترب حاليا من 11 فى المئة ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الغذاء والطاقة والتى تأثرت بشكل أساسى من الحرب الروسية - الأوكرانية علاوة على تباطؤ نمو الاقتصاد البريطانى بوتيرة كبيرة. وكان الاقتصاد البريطانى قد انكمش بنسبة 0.3 بالمئة فى الربع الثالث من 2022، وهو ما يزيد عن التقديرات الأولية التى كانت تبلغ 0.2 بالمئة، وهو ما يثير مخاوف بشأن دخول البلاد فى ركود طويل. وفى منتصف ديسمبر الماضى، رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 3.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008. وتواجه بريطانيا تحديات اقتصادية هائلة أدت إلى تراجع فى المستوى المعيشى للأسر التى تعانى من ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

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