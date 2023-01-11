ألمانيا.. أعلى معدل تضخم فى التاريخ وشركات تستعد لرفع جديد للأسعار

جدة - نرمين السيد - ولا تزال التوقعات التشاؤمية بشأن الاقتصاد الألمانى مستمرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والارتفاع المستمر لأسعار الطاقة، خاصة الغاز. وهناك شكوك كبيرة بشأن إمكانية أى مصدر نفطى آخر يمكنه توفير ما كانت توفره روسيا من نفط خام للمصافى الألمانية. وأظهر المسح الذى أجراه معهد IFO للأبحاث الاقتصادية فى ألمانيا، اعتزام عدد من الشركات لزيادة الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

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