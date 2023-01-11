العالم اليوم - الأسهم الأوروبية ترتفع وسط آمال في إبطاء وتيرة رفع الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 08:22 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مدعومة بآمال في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة بينما هوى سهم دايركت لاين بعدما ألغت شركة التأمين توزيعات الأرباح السنوية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمئة بينما يترقب المشاركون بالسوق بيانات التضخم بالولايات المتحدة غدا الخميس للحصول على مؤشرات على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وقال كريج إرلام كبير محللي السوق لدى أواندا "لا يزال المستثمرون في حالة تفاؤل مع انتظار تقرير التضخم الأميركي غدا ولا تزال المعنويات مرتفعة بفضل تقرير الوظائف لشهر ديسمبر واحتمالات تقليل زيادات أسعار الفائدة".

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا التي تتأثر بزيادة الفائدة حيث زاد مؤشر القطاع اليوم الأربعاء 1.3 بالمئة بينما صعد مؤشر قطاع الطاقة 0.9 بالمئة ومؤشر شركات التعدين 0.1 بالمئة مع زيادة أسعار السلع الأولية بفضل تفاؤل بشأن إعادة فتح الصين لحدودها.

وانخفض سهم مجموعة دايركت لاين للتأمين إلى ذيل المؤشر ستوكس 600 حيث هوى 23.5 بالمئة بعدما اتخذت شركة التأمين على السيارات والمنازل خطوة مفاجئة بإلغاء توزيعاتها النقدية عن عام 2022.

وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني لأعلى مستوياته في أكثر من أربع سنوات مع صعود أسهم شركات النفط والتعدين الكبيرة.