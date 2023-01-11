بوتين: معدل البطالة فى روسيا كان ضئيلا خلال عام 2022

جدة - نرمين السيد - وأكد بوتين - خلال اجتماع مع الحكومة، اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - ضرورة تحقيق زيادة فى الدخل الحقيقى للسكان، وتوجيه اتجاه معدل التضخم للانخفاض لصالح السياسة الاقتصادية الحالية.

ومن ناحية أخرى، كشفت شركة "مولدوفا غاز" عن تراجع استهلاك مولدوفا من الغاز الروسى بنسبة 42% خلال شهر ديسمبر الماضى، موضحة أنه تم تخفيض الحجم اليومى لإمدادات الغاز الواردة من روسيا بنسبة 30% منذ الأول من شهر أكتوبر الماضى، ليصل إمداد الغاز الروسى إلى 5.7 مليون م3.

وأشارت إلى أن استهلاك الغاز الروسى فى البلاد، باستثناء إقليم ترانسنيستريا، انخفض بنسبة 42% فى ديسمبر الماضى على أساس سنوى، ليبلغ حجم استهلاك الغاز الروسى خلال تلك الفترة إلى 101.8 مليون م3، بانخفاض 42.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

جدير بالذكر أن الاقتصاد الروسى تأثر بالعقوبات الغربية التى تم فرضها بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وتشمل فرض المزيد من القيود التجارية ووضع أفراد على القوائم السوداء وتحديد سقف لأسعار النفط الروسى، كما كشفت الأزمة عن حجم اعتماد الاتحاد الأوروبى الهائل على الغاز المستورد من روسيا، فيما تعتمد بعض الدول الأوروبية بشكل حصرى عليه مثل: جمهورية شمال مقدونيا والبوسنة والهرسك ومولدوفا.