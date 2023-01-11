أمريكا: ارتفاع عدد الرحلات المتأخرة إلى 3704

جدة - نرمين السيد - قال وزير النقل الأمريكى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا نعمل الآن على معالجة الأعطال، ونحقق تقدما فى إصلاح العطل التقنى.
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أكد أن سبب العطل التقنى الذى أسفر عن توقف حركة الطيران ما زال غير معروف حتى الآن، مشيرا إلى أنه يمكن للطائرات الهبوط بسلام الآن رغم العطل الفنى.
وكانت السلطات الأمريكية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، توقف جميع الرحلات الجوية فى أمريكا بسبب عطل تقنى.
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