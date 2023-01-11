العالم اليوم - زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي

انتم الان تتابعون خبر زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 07:20 مساءً - أعلنت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، زيادة مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية مع تراجع مخزونات نواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 19 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من يناير إلى 439.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات للمحللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز بأن تنخفض 2.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وزاد معدل استهلاك الخام بالمصافي بواقع 831 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي بينما ارتفع معدل تشغيل المصافي 4.5 نقطة مئوية.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 226.8 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة تراجعت 1.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 117.7 مليون برميل، بينما كان من المتوقع انخفاضها 0.5 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأميركية ارتفع 2.71 مليون برميل يوميا.