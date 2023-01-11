العالم اليوم - واشنطن ستقترح على الناتو مد أوكرانيا بمقاتلات حربية ودبابات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 06:22 مساءً - قال البنتاغون إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس هيئة أركان القوات المشتركة الجنرال مارك ميلي سيعرضان خططا جديدة لتزويد كييف بمقاتلات حربية ودبابات بريطانية وأميركية، خلال ترأسهما الأسبوع المقبل اجتماعات "مجموعة الدعم الدولي الدفاعي لأوكرانيا" في قاعدة "رامشتاين" التابعة لقوات الناتو في ألمانيا.

تزامن ذلك مع تصريحات للقائد الأعلى لحلف شمال الاطلسي الجنرال تود وولترز واشنطن، أكد فيها أنه "يشجع دول الحلف على تزويد سلاح الجوّ الأوكراني بمقاتلات حربية" لمواجهة المرحلة المقبلة من الحرب مع روسيا.

وفي قت سابق أعلنت وألمانيا اعتزامهم تزويد أوكرانيا بمركبات قتالية مصفّحة، بعد يومين من كشف باريس عن خطتها لإرسال دبابات قتالية خفيفة لكييف، لتكون أول مرة يتم فيها إرسال دبابات غربية التصميم إلى القوات الأوكرانية، وهو ما اعتبره محللون "محاولات غربية للضغط على موسكو لتسريع الاتجاه للحل الدبلوماسي".

يأتي ذلك، في قت يضغط فيه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على حلفاء أوكرانيا الغربيين لتكثيف المساعدات العسكرية للمساعدة في التصدي لهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية على البنية التحتية المدنية.

جاء الدعم العسكري الغربي عكس رهانات موسكو التي اعتبرت أن الغرب بعد مرور 10 أشهر على الحرب وتداعياتها الاقتصادية والسياسية خاصة على أوروبا، بات غير قادر على تمويل كييف بالأسلحة.