فيلم اردني يثير ضجة بسبب ألفاظه ومشاهده الساخنة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 11 يناير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- احدث الفيلم الاردني " الحارة " حالة من الاستنكار والرفض على مواقع التواصل الاجتماعي لما تضمنه من مشاهد جنسية وألفاظ نابية يرفضها الاردنيون . وقد لاقى الفيلم الذي كان يعرض في المهرجانات الدولية وعرضته نتفليكس مؤخرا استنكارا شديدا لدى جمهور المتلقين الدين اعتبروه خروجا عن القيم والعرف رغم محاولته معالجة ظواهر بعينها .

بالرغم من أنه تم عرض الفيلم قبل سنة ، إلا أنه لم يره أحد من المشاهدين في العالم العربي، واقتصر البث على المشاركة في المهرجانات الدولية والعربية، حتى تكفلت منصة نيتفليكس بعرضه.

الفيلم من تأليف وإخراج باسل غندور ويشارك في بطولته باقة من ألمع الممثلين و الممثلات منذر رياحنة ، عماد عزمي ، ميساء عبد الهادي ، بركة رحماني ، نادرة عمران ونديم الريماوي.

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