العالم اليوم - بايدن: "لا نعرف" سبب العطل الذي أربك حركة الطيران

انتم الان تتابعون خبر بايدن: "لا نعرف" سبب العطل الذي أربك حركة الطيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 05:18 مساءً - أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الأربعاء، عدم معرفة السلطات الأميركية بسبب العطل الذي أدى إلى تعطل حركة الطيران في المطارات الأميركية نحو 120 دقيقة.

وفي رده على سؤال عن سبب العطل الذي أربك حركة الطيران في الولايات المتحدة، قال بايدن "لا نعرف"، لكنه أضاف قائلا إن الطائرات في الأجواء الأميركية تهبط بسلام.

وكان البيت الأبيض قد إعلن عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني "في هذه المرحلة" في ما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأميركية إلى تعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة الأربعاء.

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين غان بيار في تغريدة "أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفيدرالية. لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفدرالية تحديثا للمعلومات بشكل منتظم".