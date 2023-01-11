إعلان نتائج الشامل للدورة الشتوية (رابط)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 11 يناير 2023 05:05 مساءً - دوت الخليج :- يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني مؤتمرا صحفيا، الاثنين الساعة 10:00 صباحا، لإعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2023.
وبدأت فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الشتوية 2023، في 7 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتقدّم للامتحانات نحو 5702 طالب وطالبة من 51 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء، جميعهم تقدموا للامتحان وفقا للخطط الدراسية الجديدة، باستثناء 13 طالبا تقدموا على الخطط الدراسية القديمة، لأنهم لم يستنفدوا حقهم بالتقدم للامتحان وفقا للخطط التي درسوها في كلياتهم.
وتقدّم للورقة الأولى نحو 4301 طالب وطالبة، وللورقة الثانية 4332 طالبا وطالبة، وللورقة الثالثة 5047 طالبا وطالبة.
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