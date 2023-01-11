بايدن: يمكن للطائرات الهبوط بسلام رغم العطل الفنى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن سبب العطل التقنى الذى أسفر عن توقف حركة الطيران ما زال غير معروف حتى الآن، مشيرا إلى أنه يمكن للطائرات الهبوط بسلام الآن رغم العطل الفنى، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت السلطات الأمريكية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، توقف جميع الرحلات الجوية فى أمريكا بسبب عطل تقنى. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، إنها تعمل على إصلاح الخلل الفنى؛ لاستعادة حركة الطيران فى أمريكا، مشيرة إلى أنه تم وقف جميع الرحلات لعطل فى الكمبيوتر.

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