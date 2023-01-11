بوتين: نسعى لضمان أمننا وتحسين قدراتنا الدفاعية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الروسية ستركز على التحديات الديموجرافية. كما أكد أن الوضع فى المناطق المنضمة حديثا لروسيا صعب، داعيا حكومته إلى تطوير تلك المناطق. وكان بوتين، قد وقع فى وقت سابق مرسوما بشأن منح جواز السفر لسكان "المناطق الجديدة"، يسمح لسكان دونيتسك، ولوجانسك، وزابوريجيا، وخيرسون، بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر روسى، مع مراعاة إعلان عدم رغبتهم فى حمل الجنسية الأوكرانية، وذلك بعد ضم هذه المناطق إلى موسكو.

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