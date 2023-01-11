العالم اليوم - في ظل العطل.. ما مصير الرحلات المحلقة بالفعل فوق أميركا؟

انتم الان تتابعون خبر في ظل العطل.. ما مصير الرحلات المحلقة بالفعل فوق أميركا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 04:20 مساءً - في ظل العطل التقني الذي تعاني منه الولايات المتحدة، والذي أدى إلى وقف جميع رحلات الطيران الداخلية والخارجية في مختلف أنحاء البلاد، برز السؤال بشأن مصير الرحلات التي تحلق في السماء بالفعل، وهو ما علقت عليه إدارة الطيران الفدرالية الأميركية.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية، إن "جميع الرحلات الجوية الموجودة حاليا في السماء آمنة للهبوط".

وأوضحت أن "الطيارين يقومون بفحص نظام NOTAM قبل الطيران"، مضيفة: "ينبه النظام الطيارين بشأن المدارج المغلقة، وانقطاع المعدات، والمخاطر المحتملة الأخرى، على طول مسار الرحلة، أو في موقع قد يؤثر على الرحلة".

وأضافت الإدارة أنه "يتم إحراز تقدم في استعادة نظام NOTAM، بعد انقطاع الخدمة بين عشية وضحاها"، لافتة إلى أن رحلات الطيران استؤنفت في بعض المطارات، فيما "يُتوقع استئناف الرحلات المغادرة في المطارات الأخرى في الساعة 9 صباحا بالتوقيت الشرقي (للولايات المتحدة)".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه "بإمكان الطائرات الهبوط بأمان في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "سبب الخلل غير واضح" حتى الآن.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، الأربعاء، إنه "لا يوجد دليل على حدوث هجوم سيبراني"، فيما يتعلق بالعطل التقني الذي أدى إلى وقف كل الرحلات الجوية في الولايات المتحدة.

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن بايدن، أمر بإجراء "تحقيق كامل للوقوف على الأسباب".

وأدى عطل تقني ضرب إدارة الطيران الفيدرالية، الأربعاء، إلى تعطيل كل الرحلات الجوية عبر الولايات المتحدة، وتراوح التعطيل بين التأجيل والإلغاء.

ونتيجة الخلل، تم تأجيل 1162 رحلة داخل الولايات المتحدة أو متجهة نحوها أو مغادرة منها، بحسب موقع تتبع الرحلات (FlightAware)، كما تم إلغاء 94 رحلة أخرى.