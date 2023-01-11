العالم اليوم - مسؤول أميركي: إذا ثبتت القرصنة بعطل الطيران ستعد عملا حربيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 04:20 مساءً - قال مسؤول في القيادة السيبيرانية الاميركية لسكاي نيوز عربية إنه لو ثبت أن العطل في نظام الطيران "هجوما سيبرانيا"، فإنه سيعد "عملا حربيا".

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "لا نستبق التحقيق، إنما لو كان الفعل قرصنة فإنه يًعد عملا حربيا."

من جانبه، أعلن البيت الأبيض الأربعاء عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني "في هذه المرحلة" في ما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأميركية إلى تعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة الأربعاء، مؤكدا إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات.

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في تغريدة "أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفدرالية. لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفدرالية تحديثا للمعلومات بشكل منتظم".

وأمرت هيئة الطيران المدني الأميركي الأربعاء بتعليق جميع الرحلات الداخلية المغادرة في الولايات المتحدة حتى الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش لإصلاح عطل طرأ على أنظمتها، حسبما ذكرت في بيان.

وأضاف البيان ان "هيئة الطيران المدني الأميركي أمرت شركات الطيران بتعليق جميع الرحلات الداخلية المغادرة حتى الساعة 9,00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة(14,00 بتوقيت غرينتش) للتأكيد من سلامة معلومات الطيران ومعايير الأمان".