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تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة

كشفت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، بتعطل حركة الطيران في جميع انحاء الولايات المتحدة بسبب وقوع عطل تقني تسبب في تأخر الرحلات الجوية مشيرةً إلى أنه جاري العمل على إصلاح هذا العطل. تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدةكشفت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، بتعطل حركة الطيران في جميع انحاء الولايات المتحدة بسبب وقوع عطل تقني تسبب في تأخر الرحلات الجوية مشيرةً إلى أنه جاري العمل على إصلاح هذا العطل. وحسب وكالة سبوتنيك الاميركية ذكرت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، عبر تويتر: "نعمل على استعادة إشعار نظام المهمات الجوية (إشعار من سلطة الطيران لتنبيه الطيارين من الأخطار المحتملة خلال الرحلة)، ونحن نجري عمليات التحقق النهائية ونعمل على إعادة تحميل النظام الآن". ونوّهت بحدوث تأخر في الرحلات الجوية عبر المجال الجوي للولايات المتحدة حتى إصلاح العطل.

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