الاحتلال يزعم احباط تهريب أسلحة في غور الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 11 يناير 2023 04:07 مساءً - دوت الخليج :- زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أحبط محاولة تهريب 10 مسدسات في منطقة غور الأردن، حيث جرى اعتقال شخصين.
وقال بيان للجيش الإسرائيلي على "تيلغرام" اليوم الأحد: "تمكّن جنود الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، من رصد اثنين من المشتبه فيهم خارج كيبوتس أشدود يعقوب".
وأشار البيان إلى أنه تم إرسال وحدات من الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث، واعتقلوا المشتبه فيهم الذين كان بحوزتهم 10 مسدسات ".
كما ذكر البيان أنه تم نقل المعتقلين والأسلحة المضبوطة معهم إلى أجهزة الشرطة الاسرائيلية.
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