القاهرة الإخبارية: تعطل 1230 رحلة طيران فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الأمريكية، أعلنت اليوم الأربعاء، توقف جميع الرحلات الجوية بسبب عطل تقنى، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، إنها تعمل على إصلاح الخلل الفنى؛ لاستعادة حركة الطيران فى أمريكا، مشيرة إلى أنه تم وقف جميع الرحلات لعطل فى الكمبيوتر.
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