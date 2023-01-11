روسيا: توقيع إعلان التعاون يظهر خضوع أوروبا لـ الناتو

جدة - نرمين السيد - وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، ورؤساء المجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، قد وقعوا أمس، إعلانا مشتركا ثالثا بشأن التعاون فى بروكسل.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى، أعلن فى وقت سابق، أنه يعول على إحراز تقدم فى المفاوضات بين الاتحاد وحلف "الناتو"، بشأن إعلان مشترك جديد للتعاون بعد الموافقة على استراتيجية الدفاع الأوروبية.