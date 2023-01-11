القاهرة الإخبارية: بايدن يطالب بالتحقيق فى أسباب توقف حركة الطيران

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، طالب بايدن بالتحقيق فى أسباب توقف حركة الطيران، مشيرا إلى أن الطائرات لا يمكنها الإقلاع بسبب العطل الفنى.

وكانت السلطات الأمريكية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، توقف جميع الرحلات الجوية فى أمريكا بسبب عطل تقنى.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، إنها تعمل على إصلاح الخلل الفنى لاستعادة حركة الطيران فى أمريكا، مشيرة إلى أنه تم وقف جميع الرحلات لعطل فى الكمبيوتر.