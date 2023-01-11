العالم اليوم - صورة.. كيف تبدو الرحلات الجوية فوق أميركا "في ظل العطل"؟

انتم الان تتابعون خبر صورة.. كيف تبدو الرحلات الجوية فوق أميركا "في ظل العطل"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 03:22 مساءً - وثقت صورة من موقع "فلايت رادار"، العدد الهائل للطائرات التي تحلق فوق الولايات المتحدة حاليا، في ظل العطل التقني الذي أدى إلى وقف جميع الرحلات الجوية في مختلف أنحاء البلاد.

ونتيجة الخلل، تم تأجيل 1162 رحلة داخل الولايات المتحدة أو متجهة نحوها أو مغادرة منها، بحسب موقع تتبع الرحلات (FlightAware)، كما تم إلغاء 94 رحلة أخرى.

وقالت إدارة الطيران إنها تعمل على إصلاح العطل في النظام المعروف باسم (NOTAM)، الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، الأربعاء، إنه "لا يوجد دليل على حدوث هجوم سيبراني"، فيما يتعلق بالعطل التقني الذي أدى إلى وقف كل الرحلات الجوية في الولايات المتحدة.

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمر بإجراء "تحقيق كامل للوقوف على الأسباب".

وبدوره، أكد بايدن أنه "بإمكان الطائرات الهبوط بأمان في الولايات المتحدة"، موضحا أن سبب الخلل لا يزال غير واضح.