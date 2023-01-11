العالم اليوم - بيان من البيت الأبيض بشأن "عطل الطيران" العام في البلاد

انتم الان تتابعون خبر بيان من البيت الأبيض بشأن "عطل الطيران" العام في البلاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 03:22 مساءً - قال المتحدث باسم البيت الأبيض، الأربعاء، إنه "لا يوجد دليل على حدوث هجوم سيبراني"، فيما يتعلق بالعطل التقني الذي أدى إلى وقف كل الرحلات الجوية في الولايات المتحدة.

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمر بإجراء "تحقيق كامل للوقوف على الأسباب".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بيان من البيت الأبيض بشأن "عطل الطيران" العام في البلاد .. في رعاية الله وحفظة