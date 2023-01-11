روسيا: لا توجد آفاق لمفاوضات سلام مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - حمل المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، قوانين كييف مسؤولية عرقلة المفاوضات لحل الأزمة الراهنة بالطرق الدبلوماسية مع أوكرانيا، مؤكدا فى الوقت نفسه استعداد بلاده؛ لإجراء أى محادثات بشأن الأوضاع فى كييف.





وقال بيسكوف ـ إنه "لا توجد آفاق لمفاوضات سلام مع أوكرانيا، إذ أن القانون فى كييف يحظر إجراء حوار مع روسيا، كما أن الغرب لا يسمح لكييف بإبداء المرونة".

وأكد استعداد روسيا لحل المشكلات من خلال المفاوضات ولكن قوانين أوكرانيا تحظر على رئيس أوكرانيا إجراء أى اتصالات أو حوار مع موسكو، كما أن المعطيات توضح أن الغربيين لا يميلون إلى السماح لكييف بأى مرونة فى هذا الشأن، لذلك يمكن القول إنه لا توجد حاليا أى احتمالات لعقد مفاوضات مع كييف".

وكان بيسكوف قد قال أمس الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسى "الناتو" والولايات المتحدة أصبحا بحكم الأمر الواقع طرفا غير مباشر فى الصراع فى أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.