بولندا تكشف أعداد اللاجئين الأوكرانيين منذ بداية الحرب

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى إلى 9 ملايين و74 ألف لاجئ.





وأضافت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" - أن 29 ألفا و900 لاجئ وصلوا البلاد أمس الثلاثاء، فيما غادر 21 ألفا و400 شخص آخرين البلاد عائدين إلى أوكرانيا، ويبلغ إجمالى العائدين حاليا قرابة 7.26 مليون شخص. يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت فى مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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