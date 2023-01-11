القاهرة الإخبارية: توقف جميع الرحلات الجوية فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، إنها تعمل على إصلاح الخلل الفنى لاستعادة حركة الطيران فى أمريكا، مشيرة إلى أنه تم وقف جميع الرحلات لعطل فى الكمبيوتر.
وكانت الولايات المتحدة، أعلنت فى وقت سابق حالة الطوارئ بسبب العواصف القوية التى ضربت البلاد وتساقط الثلوج الكثيفة خصوصا فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإلغاء الرحلات الجوية والمدارس.
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