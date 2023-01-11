العالم اليوم - خلل فني يعطل كل رحلات الطيران بأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 02:18 مساءً - أدى عطل فني ضرب إدارة الطيران الفيدرالية، الأربعاء، إلى تعطيل كل الرحلات الجوية عبر الولايات المتحدة، وتراوح التعطيل بين التأجيل والإلغاء.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن العطل الفني أصاب نظام إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الطيران إنها تعمل على إصلاح العطل في النظام المعروف باسم (NOTAM)، الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة.

ونتيجة الخلل، تم تأجيل 1162 رحلة داخل الولايات المتحدة أو متجهة نحوها أو مغادرة منها، بحسب موقع تتبع الرحلات (FlightAware)، كما تم إلغاء 94 رحلة أخرى.

وأضافت الإدارة أنها تجري "فحوص التحقق النهائية وإعادة تحميل النظام حاليا"، مؤكدة تأثر "جميع العمليات في المجال الجوي الوطني (الأميركي)" نتيجة العطل.

وفي وقت لاحق، قالت إن بعض خدمات الطيران عادت إلى العمل، لكن لم يجر إصلاح العطل بشكل تام.