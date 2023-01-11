القاهرة الإخبارية: قوات روسية تحاصر سوليدار الأوكرانية شمالا وجنوبا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحداتها تحاصر مدينة سوليدار الواقعة فى جنوب شرق أوكرانيا، شمالا وجنوبا.

وأضافت، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قواتها تواصل القتال داخل المدينة الأوكرانية؛ لتحقيق المزيد من الانتصارات.

وكانت القوات الروسية قد أعلنت أمس الثلاثاء، سيطرتها على مدينة سوليدار، معتبرة ذلك أهم انتصار عسكرى تحققه فى أوكرانيا منذ الصيف الماضى خلال المواجهات بين الطرفين فى إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة التى بدأت أواخر فبراير من العام الماضى.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين، على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.