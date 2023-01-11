سول: استمرار بيونج يانج فى استفزازاتها النووية يشكل تهديدا خطيرا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول، أن استمرار كوريا الشمالية فى التجارب الصاروخية والطموحات النووية المتزايدة ومواصلة أعمالها الاستفزازية الأخرى يشكل "تهديدا خطيرا" قد يؤدى إلى سوء تقدير خطير وصراع أوسع نطاقا.





وكرر يون - خلال مقابلة أجراها مع وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية فى مكتبه الرئاسى فى العاصمة سول - دعوته إلى تعزيز التعاون الأمنى مع كل من الولايات المتحدة واليابان؛ لمواجهة "الوضع الخطير" الذى أوجدته كوريا الشمالية، مستبعدا احتمالية إجراء مفاوضات مباشرة مع الشمال.

وقال: "لقد رأينا سوء تقدير أدى إلى حروب خطيرة مرات عديدة فى التاريخ.. والترسانة النووية المتقدمة لدى كوريا الشمالية تشكل تهديدا مباشرا على البر الرئيسى للولايات المتحدة، وكذلك كوريا الجنوبية واليابان المجاورة".

وركزت معظم المقابلة التى استمرت حوالى ساعة على كوريا الشمالية، التى أجرت عددا قياسيا من تجارب الصواريخ العام الماضى وانتهكت قبل أسابيع فقط المجال الجوى لكوريا الجنوبية من خلال تحليق طائرات بدون طيار عبر الحدود لأول مرة منذ خمس سنوات، فى توغل دفع الجنوب إلى إطلاق طلقات تحذيرية ونشر طائرات نفاثة وأخرى بدون طيار عبر الحدود.