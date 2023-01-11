وكرر يون - خلال مقابلة أجراها مع وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية فى مكتبه الرئاسى فى العاصمة سول - دعوته إلى تعزيز التعاون الأمنى مع كل من الولايات المتحدة واليابان؛ لمواجهة "الوضع الخطير" الذى أوجدته كوريا الشمالية، مستبعدا احتمالية إجراء مفاوضات مباشرة مع الشمال.
وقال: "لقد رأينا سوء تقدير أدى إلى حروب خطيرة مرات عديدة فى التاريخ.. والترسانة النووية المتقدمة لدى كوريا الشمالية تشكل تهديدا مباشرا على البر الرئيسى للولايات المتحدة، وكذلك كوريا الجنوبية واليابان المجاورة".
وركزت معظم المقابلة التى استمرت حوالى ساعة على كوريا الشمالية، التى أجرت عددا قياسيا من تجارب الصواريخ العام الماضى وانتهكت قبل أسابيع فقط المجال الجوى لكوريا الجنوبية من خلال تحليق طائرات بدون طيار عبر الحدود لأول مرة منذ خمس سنوات، فى توغل دفع الجنوب إلى إطلاق طلقات تحذيرية ونشر طائرات نفاثة وأخرى بدون طيار عبر الحدود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سول: استمرار بيونج يانج فى استفزازاتها النووية يشكل تهديدا خطيرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.