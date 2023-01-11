واشنطن ترفض التوسع الاستيطانى الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وقال توم نايدس، إن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على الوضع القائم فى القدس والتوصل إلى حل إقامة دولتين، مشددا فى الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على أمن إسرائيل.
وكان السفير الأمريكى لدى إسرائيل، أكد فى وقت سابق أن الولايات المتحدة أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنها تعارض أى إجراء من شأنه إلحاق الضرر بالوضع الراهن فى الأماكن المقدسة فى القدس، معربا عن رفضها أيضا قيام وزير الأمن الإسرائيلى بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى.
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