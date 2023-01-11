بحراسة مشددة.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت فى الجزء الشرقى منه، وأدوا طقوسًا تلمودية فى باحاته.

ويتعرض "الأقصى" بشكل شبه يومى لاقتحامات المُستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، فى محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا.