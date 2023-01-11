الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن أغلب الاعتقالات جرت فى جنوب الضفة، إذ جرى اعتقال عشرة مواطنين بينهم أربعة أشقاء، من مُحافظة "الخليل"، فيما جرى اعتقال ثلاثة من محافظة "بيت لحم".

وفى منطقة وسط الضفة، جرى اعتقال خمسة فلسطينيين من بلدتى دقو وصور باهر التابعتين لمحافظة القدس، فيما جرى اعتقال فتيين من بلدة "نعلين" التابعة لرام الله.

وفى الشمال، جرى اعتقال شاب من قرية "فحمة" التابعة لمحافظة "جنين".