جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن أغلب الاعتقالات جرت فى جنوب الضفة، إذ جرى اعتقال عشرة مواطنين بينهم أربعة أشقاء، من مُحافظة "الخليل"، فيما جرى اعتقال ثلاثة من محافظة "بيت لحم".
وفى منطقة وسط الضفة، جرى اعتقال خمسة فلسطينيين من بلدتى دقو وصور باهر التابعتين لمحافظة القدس، فيما جرى اعتقال فتيين من بلدة "نعلين" التابعة لرام الله.
وفى الشمال، جرى اعتقال شاب من قرية "فحمة" التابعة لمحافظة "جنين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.