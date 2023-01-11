جدة - نرمين السيد - قال أوليج كوريكوف، القائم بأعمال رئيس المفتشية الحكومية الأوكرانية للرقابة النووية: "فى المستقبل القريب، سيتم نشر هذه البعثات فى جميع محطات الطاقة النووية". وأوضح كوريكوف أن الهدف الرئيسى للبعثات هو مراقبة حالة الأمان النووى والإشعاعى فى المنشآت النووية وسط الصراع الروسى - الأوكرانى، بحسب القناة الإخبارية. وقال إن موظفى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيدرسون تأثير قصف أوكرانيا بالصواريخ على المحطات النووية. ويوجد حاليا 5 محطات للطاقة النووية فى أوكرانيا تعمل 4 منها بعد إغلاق محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية، التى شهدت كارثة نووية فى 26 أبريل عام 1988. وفى أغسطس عام 2022، أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعثة مراقبة إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية التى تسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس العام الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: الوكالة الدولية للطاقة تعتزم إرسال بعثات مراقبة إلى كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.